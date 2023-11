Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbrüche in ehemalige Grundschule und in einen Baucontainer in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am 20.11.2023 wurde festgestellt, dass in das Gebäude der früheren Grundschule in Urexweiler in der Straße Im Brühl eingebrochen worden war. An dem o.g. Gebäude, das sich im Umbau befindet, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Glaselementes ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter, dann eine Reihe von Werkzeugmaschinen, die im Rahmen der Umbauarbeiten dort abgelegt waren. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Samstag, 18.11.23, 12:50 Uhr und Montag, 20.11.23, 09.00 Uhr eingegrenzt werden. Außerdem wurde über das Wochenende im angrenzenden Bereich der o.g. ehemaligen Grundschule auch ein abgestellter Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem wurde aus nicht feststehenden Gründen allerdings nichts entwendet.

Von einem Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen ist auszugehen.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell