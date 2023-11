Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Werschweilerstraße. Dort befuhr ein junger PKW-Fahrer mit seinem PKW, der mit 4 Personen besetzt war, die Werschweilerstraße in Richtung Werschweiler. In einer Kurve verlor er hierbei bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen PKW. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen eine Sandsteinmauer. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden alle Insassen des Fahrzeugs verletzt. 2 Insassen mussten sofort in ein Krankenhaus verbracht werden. Die anderen beiden Insassen erlitten nach ersten Feststellungen vor Ort leichtere Verletzungen. Der PKW wurde massiv beschädigt und musste an der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern an. Nach ersten Feststellungen vor Ort könnte überhöhte Geschwindigkeit bei den o.g. Straßenverhältnissen die Unfallursache gewesen sein. Wegen dieses Unfalls musste die Werschweilerstraße in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Hierdurch kam es dort zu Verkehrsbehinderungen.

