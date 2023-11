Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte bestehlen Seniorin

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am 16. November (Donnerstag) ging eine Seniorin gegen 11 Uhr mit ihrem Rollator über die Martin-Heyden-Straße. Am Parkplatz neben dem Krankenhaus, an der Einmündung zur Straße An Merckenheim, standen zwei bislang unbekannte Männer. Nachdem sie diese passiert hatte, holte einer der beiden die 83-jährige ein und stellte sich vor ihren Rollator, so dass sie nicht weitergehen konnte. Sein Begleiter näherte sich daraufhin ebenfalls der älteren Dame, öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche und nahm die darin befindliche Geldbörse an sich. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Täter waren beide etwa 170 Zentimeter groß, schwarzhaarig und wirkten südländisch. Ein Mann trug eine beige Jogginghose, sein Komplize war dunkel gekleidet. Wer kann sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

