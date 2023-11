Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Heinsberg (ots)

Am Donnerstagabend (16. November) ereignete sich gegen 20.35 Uhr im Kreuzungsbereich Karl-Arnold-Straße / Unterbrucher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden - einer davon schwer. Eine 59 Jahre alte Heinsbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Karl-Arnold-Straße aus Richtung Oberbruch kommend in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Zur selben Zeit war eine 61-jährige Frau aus Schwalmtal mit ihrem Wagen auf der Unterbrucher Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Unterbruch unterwegs. Im beampelten Kreuzungsbereich Karl-Arnold-Straße / Unterbrucher Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Durch die Kollision erlitt die jüngere Frau leichte Verletzungen. Die Ältere verletzte sich hingegen so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Fahrzeuge der Frauen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell