POL-MG: 24-Jähriger von Unbekannten angegriffen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Sonntag, 15. Oktober, einen 25-jährigen Mann wegen räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. In einem Einkaufzentrum an der Hindenburgstraße fiel dem Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts am Samstag, 14 Oktober, gegen 16 Uhr ein Mann auf, der Ware in seiner Jacke verstaute. Als der Verdächtige kurz darauf das ...

