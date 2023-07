Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind übersehen

Weimar (ots)

Am Sonntagabend verließ ein 51-jähriger Mann in seinem Renault den Parkplatz des Blankenheiner Klinikums. Hierbei übersah dieser einen 7- jährigen Jungen auf seinem Fahrrad, der just in diesem Moment an der Parkplatzausfahrt vorüberfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden. Der Junge kam zu Fall, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Der Fahrer des Autos hingegen stand so sehr unter Schock, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

