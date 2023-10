Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 25-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen | U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 15. Oktober, einen 25-jährigen Mann wegen räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen.

In einem Einkaufzentrum an der Hindenburgstraße fiel dem Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts am Samstag, 14 Oktober, gegen 16 Uhr ein Mann auf, der Ware in seiner Jacke verstaute. Als der Verdächtige kurz darauf das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, hielt er den Mann fest. Der Verdächtige fügte dem Mitarbeiter daraufhin mit einem unbekannten Gegenstand leichte Schnittverletzungen am Unterarm zu und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief zunächst erfolglos.

Weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise erhärteten im weiteren Verlauf den Verdacht gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen. Einer Polizeistreife fiel der Gesuchte am Sonntag, 15. Oktober, gegen 17 Uhr an der Breitenbachstraße auf und sie nahmen ihn vorläufig fest.

Der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz ist in der Vergangenheit polizeilich bereits mehrfach unter anderem wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Ein Haftrichter erließ am Montag, 16. Oktober, Untersuchungshaft gegen ihn. (jl)

