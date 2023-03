Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verfassungswidrige Schmierereien in Neubrandenburg- Polizei ermittelt

PHR Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Tag gegen 02:30 Uhr wurden großflächige verfassungswidrige Schmierereien an der Eisenbahnbrücke in der Ihlenfelder Vorstadt/ Höhe Bassower Straße festgestellt. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht mittels schwarzer Farbe Hakenkreuze, in den Maßen 1,5m x 1,5m sowie die Buchstabenkombination "UA", an den Seitenfundamenten der Eisenbahnbrücke angebracht.Es entstand ein Gesamtschaden von circa 200,00 EUR. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

