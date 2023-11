Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten Kind in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 17.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in der St. Wendeler Straße. Zu oben genannter Zeit wollte ein 9-jähriges Mädchen die St. Wendeler Straße mit seinem Tretroller über den dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links (in Blickrichtung berthal) überqueren. Gleichzeitig warteten im Bereich dieses Fußgängerüberwegs mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt vor der dortigen Baustellenampel. Beim Überqueren des Fußgängerüberwegs wurde das Kind dann von einem PKW einer PKW-Fahrerin, die in Richtung St. Wendel unterwegs war, auf dem Fußgängerüberweg erfasst und auf den Boden geschleudert. Das Kind wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verletzt werden. Näheres über die erlittenen Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen, die Ermittlungen dauern an. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

