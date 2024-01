Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Polizei sucht Zeugen nach räuberischen Diebstahl - Täter mit nasser Hose geflüchtet

Heidekreis (ots)

08.01. / Polizei sucht Zeugen nach räuberischen Diebstahl - Täter mit nasser Hose geflüchtet

Schwarmstedt: Nachdem ein bislang unbekannter junger Mann am Montagvormittag kurz nach 9 Uhr ein Geschäft in der Bahnhofstraße betreten hatte, wurde dieser beim Diebstahl von E-Zigaretten erwischt. Der Mann flüchtete indem er sich mittels körperlicher Gewalt befreite in Richtung Seniorenheim "Dortheenhof" und fiel dabei teilweise in einen dortigen Teich. Mit nasser Hose konnte er anschließend seine Flucht fortsetzen. Er konnte von einem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- 16-18 Jahre alt - 185 cm groß - Schlank - südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - Sprache deutsch ohne Akzent - schwarzer Hoody - blaue nasse Jeans

Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall und bittet diese sich bei der Polizeistation Schwarmstedt, Tel. 05071/800350, zu melden.

