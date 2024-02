POL-PPRP: Radfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (07.02.2024) auf Donnerstag (08.02.2024) hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Stützelstraße auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr