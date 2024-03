Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Firmengebäude/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (15.03.), kurz vor 2.00 Uhr, auf einen Tresor in einem Firmengebäude abgesehen. Im Karl-Landsteiner-Ring in Königstädten drangen sie über das Grundstück in das Innere des Firmengebäudes ein. Dort angekommen, brachen sie mehrere Türen auf und fanden einen Tresor vor, der samt Inhalt mittels einer Sackkarre abtransportiert wurde. Zum Abtransport verwendeten die Unbekannten ein Fahrzeug. Durch die Tathandlungen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

