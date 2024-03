Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Freitag (15.03) gegen 10.40 Uhr befuhr eine 23-Jährige Ober-Ramstädterin mit ihrem PKW Audi die Straße am Vogelherd und beabsichtigte nach rechts in den Breitensteinweg abzubiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen grauen PKW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am PKW Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrzeugführer des grauen PKW entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

gefertigt von:

Haas, PHK - Polizeistation Ober-Ramstadt

eingestellt von:

Fabijan, PHK` in - Polizeistation Dieburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell