Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Junge greift Mitschüler an Am Mittwoch, den 13.03.24, gegen 11:40 Uhr, soll es in einer Realschule in Lohne in einem Klassenzimmer anscheinend zu einem körperlichen Angriff eines Jugendlichen aus Lohne auf einen Jungen aus Vechta gekommen sein. Der Junge aus Vechta wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Lohne - ...

mehr