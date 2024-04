Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

1.) Fußgänger angefahren

BAD HERSFELD. Am Donnerstag (04.04.) wurde ein 75-jähriger Mann aus dem Haunetal gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Dicounters in der Friedloser Straße von einer 22-jährigen PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld angefahren. Diese hatte den 75-Jährigen, der sich gerade zu Fuß in Richtung Eingang bewegte, übersehen und bei langsamer Fahrtgeschwindigkeit mit der Fahrzeugfront an einem Bein erfasst. Der Mann wurde leicht verletzt. Er konnte, nach einer Untersuchung und Erstversorgung durch Sanitäter eines verständigten Krankenwagens, seinen Weg eigenständig fortsetzen. Am PKW der Hersfelderin entstand geringer Sachschaden.

2.) Unterlaubtes Entfernen vom Unfallort

HAUNECK-UNTERHAUN. Am Freitag (05.04.)befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfelder mit ihrem PKW gegen 20.30 Uhr die Bundesstraße 27, aus Richtung Fulda kommend, in Richtung Bad Hersfeld. Dabei kam sie kurz vor der Abfahrt Unterhaun nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrer rechten Fahrzeugseite die dortige Leitplanke. An ihrem PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die 46-Jährige setzte ihre Fahrt fort und meldete sich erst ca. zweieinhalb Stunden später bei der Polizei. Ihren Angaben nach, habe sie einem anderen Kraftfahrzeug, welches ihr vermutlich auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam, ausweichen müssen. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Fahrerin sowie gegen die bislang unbekannte Person des entgegenkommenden Fahrzeuges. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

i. A: Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell