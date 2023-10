POL-BO: Vollbrand eines leerstehenden Fachwerkhauses - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine Seniorin (78) aus Witten bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 10. Oktober, in Heven. Sie kam ins Krankenhaus. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Witten war gegen 16.15 Uhr auf der Straße Wannen in Richtung der Stadtbücherei unterwegs. In Höhe der Kreuzung Billerbeckstraße kam es zum Zusammenstoß mit der 78-Jährigen, die gerade die Fahrbahn auf einem ...

mehr