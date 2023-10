Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruchschutz - Infostand der Polizei und "Weisser Ring" am 13.10.2023 in Hameln

Hameln (ots)

Am 29.10.2023 ist der "Tag des Einbruchschutzes". An diesem Tag endet auch die mitteleuropäische Sommerzeit und die dunkle Jahreszeit beginnt. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden möchte hierzu im Rahmen der Kampagne "K-Einbruch" über die Möglichkeiten zur Sicherung des Wohneigentums aufklären.

Gemeinsam mit der Opferschutzeinrichtung "Weisser Ring", wird das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bereits am 13.10.2023, in der Zeit von 12 - 18 Uhr, einen Informationsstand in der Hamelner Osterstraße (ggü. dem FiZ (Familie im Zentrum)) betreiben. Hier können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Informationen zum Thema versorgen, mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen oder mit dem Beauftragten für Kriminalprävention einen Termin für eine Schwachstellenanalyse am Eigenheim ausmachen.

Wer Fragen zur Karriere bei der Polizei hat, kann sich ebenfalls informieren. Polizeikommissarin Kira Brandenburg wird entsprechende Fragen beantworten.

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Einbruchschutz:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit - auch nicht in auf Social Media!

Weitere Infos finden Sie auf:

https://www.k-einbruch.de/

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/sicherheitsbewusstes-verhalten-kann-vor-einbruechen-schuetzen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell