Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flüchtiger Motorradfahrer durch Polizei gestoppt

Hameln (ots)

Am Sonntag (08.10.2023) gegen 22:30 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizei auf der Pyrmonter Straße in Hameln einen 48-jährigen Mann auf seinem Motorrad (Suzuki), welcher mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten beschlossen, den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Anstatt dem Anhaltesignal der Beamten Folge zu leisten, beschleunigte der Motorradfahrer und versuchte zu flüchten. Der Fahrzeugführer beschleunigte sein Motorrad dabei auf über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. An der Kreuzung Wertheimer Straße / Kappelenweg wurde die Fahrt zunächst durch die rot-zeigende Ampel gestoppt. Der Fahrer entschied sich jedoch, diese zu überfahren und seine Fahrt in die Wertheimer Straße fortzuführen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nicht. Der 48-Jährige konnte anschließend durch ein geschicktes Fahrmanöver der eingesetzten Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Vor Ort wurde zudem bekannt, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde dem Mann aus Hameln durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Motorrad wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf konnte bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Beschuldigte muss sich nun aufgrund des verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Pflichtversicherung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

