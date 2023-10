Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin aufgeklärt

Holzminden (ots)

Am Samstag (07.10.2023) gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Holzminden eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrzeugführerin stieß beim Einparken vorwärts mit ihrem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo. Anschließend ging sie in den Markt und setzte nach dem Einkauf ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder ihre persönlichen Daten für die Schadensregulierung zu hinterlassen. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Letztendlich führte der Hinweis einer aufmerksamen Zeugin die eingesetzte Streifenwagenbesatzung zur Wohnanschrift der Unfallverursacherin in einem Holzmindener Ortsteil.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei Holzminden noch einmal ausdrücklich bei der Zeugin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich im Schadensfall immer an die Geschädigten oder an die Polizei zu wenden. Im Falle einer Unfallflucht handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat. Diese kann unter anderem mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden - in der Regel folgen auch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

