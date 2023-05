POL-WES: Wesel - Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Grundschule am Sternbuschweg eingebrochen und haben mehrere IPads gestohlen. Die Täter sind zwischen Freitag (15.30 Uhr) bis Montag (20.00 Uhr) in das Gebäude eingedrungen. Sie schlugen dazu das Fenster im Erdgeschoss eines Klassenzimmers ein und durchsuchten den Raum. Dabei nahmen sie mehrere IPads mit. Anschließend versuchten die Täter die verschlossene ...

mehr