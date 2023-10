POL-HM: Neue Gesichter in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Salzhemmendorf (ots) - Am 03.10.2023 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in der Calenberger Allee in Salzhemmendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle, steckte Bierdosen in seinen Rucksack und entwendete diese. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle sprach den bislang Unbekannten ...

