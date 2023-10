Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mountainbike nach Kontrolle in Holzminden sichergestellt

Am Sonntag (08.10.2023) um 11.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Holzminden in der Straße "Grimmenstein" ein Fahrrad durch die eingesetzten Beamten der Polizei Holzminden sichergestellt. Es handelt sich um ein hellblaues Mountainbike der Marke Giant, Typ: Roam (siehe Fotos). Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass der Fahrer das Rad nicht rechtmäßig genutzt hat. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht vorgelegt werden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0 oder per Email unter: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de zu melden.

