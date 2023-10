Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei kontrolliert Radfahrer mit über zwei Promille

Bad Münder (ots)

Am Freitag (06.10.2023) gegen 23:55 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Bahnhofstraße in Bad Münder eine Person auf einem Fahrrad (Pedelec), an welchem das Vorderlicht ausgeschaltet war. Als die Beamten dem auf dem Gehweg entgegenkommenden Radfahrer ein Anhaltesignal gaben, bremste dieser und kippte mit seinem Rad um. Dabei blieb er unverletzt. Die Polizisten hatten den Verdacht einer möglichen Alkoholisierung bei dem 26-jährigen Mann. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem konnte bei dem Radfahrer Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann aus Bad Münder muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

