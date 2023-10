POL-BO: Unfall in Heven: Seniorin (78) kommt ins Krankenhaus

Herne, Bocholt (ots) - Der seit Montag, 9. Oktober, vermisste Liam C. (15) aus Herne ist wieder da. Der Jugendliche wurde am Dienstagabend, 10. Oktober, gegen 21.20 Uhr wohlbehalten in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) angetroffen. Wir bedanken uns bei der Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto des Jugendlichen nicht weiter zu verwenden. ...

