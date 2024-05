PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Kindergarten eingestiegen +++ Ohne Führerschein aber dafür mit Drogen unterwegs +++ Wohnwagen beschädigt +++ Zeuge beobachtet Unfallflucht in Taunusstein - Polizei bittet um Rückmeldung

Bad Schwalbach (ots)

1. In Kindergarten eingestiegen, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Mittwoch, 08.05.2024, 16:30 Uhr bis Montag, 13.05.2024, 07:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte unbemerkt in einen Bad Schwalbacher Kindergarten eingestiegen und haben Beute gemacht. Am Montag stellten Mitarbeiter der Einrichtung aus der Rudolf-Höhn-Straße fest, dass aus dem Gebäude ein Telefon, ein Tablet, zwei Lautsprecherboxen und eine Obstschale fehlten. Wie die Täter in das Gebäude gelangt waren, bedarf weiterer Ermittlungen.

Diese werden von der Polizeistation Bad Schwalbach geführt, welche Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegennimmt.

2. Ohne Führerschein aber dafür mit Drogen unterwegs, Geisenheim, Industriestraße, Montag, 13.05.2024, 22:15 Uhr

(fh)Am Montagabend ging Beamten der Polizeistation Rüdesheim ein berauschter und führerscheinloser Fahrer ins Netz. Darüber hinaus fanden sie in seinem Fahrzeug Betäubungsmittel. Gegen 22:00 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle in der Industriestraße in Geisenheim errichtet. Sinn und Zweck war es, die Fahrtüchtigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern zu überprüfen, um so mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren. Lange mussten sie nicht warten, da fuhr ein 17-Jähriger und damit zu junger Fahrer in die Kontrollstelle. Zunächst versuchte der Jugendliche mit falschen Personalien die Polizisten hinters Licht zu führen. Die aufgeweckten Beamten erkannten schnell den Schwindel Damit aber nicht genug, fanden sie bei der Durchsuchung des Pkw Cannabis im Handschuhfach und stellten dieses sicher. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei ihm auch noch positiv, sodass er die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation begleiten musste. Von dort wurden auch seine Erziehungsberechtigten informiert. Er muss sich nun wegen mehrerer Verstöße in Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Wohnwagen beschädigt, Heidenrot-Nauroth, Karlsbader Straße, Donnerstag, 09.05.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 13.05.2024, 12:00 Uhr

(fh)Über die vergangenen Tage haben Vandalen im Heidenroder Ortsteil Nauroth einen Wohnwagen beschädigt. Am Montag meldete sich der Halter eines weißen Wohnwagens der Marke "Swift Group LTD" bei der Polizei, da dieser im Zeitraum seit Donnerstag beschädigt worden war. In der genannten Zeitspanne hatte das Fahrzeug vor seinem Wohnhaus in der Karlsbader Straße gestanden. Beim Eintreffen der Beamten konnten an der Seite des Gefährts mehrere Schäden festgestellt werden, die auf Schläge mit einem Gegenstand zurückzuführen sind. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Zeuge beobachtet Unfallflucht in Taunusstein - Polizei bittet um Rückmeldung, Taunusstein-Hahn, Röderweg, Montag, 13.05.2024, 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag beobachtete ein Mann eine Unfallflucht, die sich im Röderweg in Taunusstein-Hahn ereignet hatte. Die Polizei bittet den wichtigen Zeugen sich zu melden. Gegen 16:45 Uhr begab sich eine Rüsselsheimerin zu ihrem auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellten VW Golf. Dort wurde sie von einem Mann darauf hingewiesen, dass soeben eine ältere Dame mit einem Mercedes neben dem Golf geparkt habe und dabei mehrfach mit der Tür gegen ihr Fahrzeug gestoßen sei. Ungeachtet der hierbei verursachten Schäden sei die Frau einfach davongefahren. Es soll sich um eine etwa 75 bis 80 Jahre alte Frau mit halblangen, grauen Haaren handeln, die einen hellen Pullover trug. Da die Personalien des Zeugen leider nicht vollständig vorliegen, bittet die Polizei in Bad Schwalbach diesen und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell