Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Drei Männer aus Wohnhaus geflüchtet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Grenzweg;

Tatzeit: 17.02.2024, 20.30 Uhr;

Als ein Zeuge auf ein Mehrfamilienhaus in Gescher zulief, kamen ihm drei dunkel gekleidete Männer aus dem Garten entgegen, die in ein Auto mit Wuppertaler Kennzeichen stiegen und flüchteten. Der Nachbar war von einer Bewohnerin alarmiert worden, da sie verdächtige Geräusche in ihrem Haus wahrgenommen hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich am Samstag gegen 20.30 Uhr drei Unbekannte durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung am Grenzweg verschafft. Im Inneren durchwühlen sie Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalinspektion 1 erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

