Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Vorfahrt missachtet

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, K 11 (Velener Straße / Ulmenstraße);

Unfallzeit: 16.02.2024, 14.00 Uhr;

Eine leichtverletzte Person sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge und ein demolierter Zaun, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag in Groß Reken. Gegen 14.00 Uhr wollte eine 24-Jährige von der Ulmenstraße aus die Velener Straße queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 60-Jährigen. Der Rekener war auf der Kreisstraße 11 (Velener Straße) aus Richtung Reken kommend in Richtung Velen unterwegs. Bei dem Zusammenstoß hatte sich die Beifahrerin des Rekeners, eine 50-jährige Rekenerin, leicht verletzte. Mit dem Rettungswagen ging es für diese in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf insgesamt rund 24.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell