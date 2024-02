Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Figur beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Martinistraße;

Tatzeit: zwischen 15.02.2024, 16.00 Uhr, und 16.02.2024, 07.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Ahaus-Wessum auf einem Spielplatz eine lebensgroße Holzfigur aus ihrer Verankerung gerissen. Die Täter haben die Figur anschließend mit Spanngurten auf dem nahegelegenen Festplatz aufgehängt. Das Geschehen spielte sich an der Martinistraße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

