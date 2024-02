Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Geräte aus Transporter gestohlen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Scharperloh;

Tatzeit: zwischen 15.02.2024, 18.00 Uhr, und 16.02.2024, 08.30 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Südlohn. Die Täter machten sich gewaltsam an einem Firmenwagen zu schaffen, der auf einem Grundstück an der Straße Scharperloh stand. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe mehrere darin liegende Geräte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

