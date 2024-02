Velen (ots) - Tatort: Velen, Bahnhofsallee; Tatzeit: zwischen 16.02.2024, 12.00 Uhr, und 17.02.2024, 18.15 Uhr; Ein Doppelstabmatten-Zaunelement gestohlen haben Unbekannte in Velen. Zu dem Geschehen an einer Kindertageseinrichtung an der Bahnhofsallee kam es zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Samstag, 18.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db) Kontakt für ...

mehr