POL-PDNR: Frau mit Messer im Zug

Linz am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag wurde der Polizeiinspektion in Linz eine randalierende Person in der Scherer Passage gemeldet. Eine Überprüfung der Einsatzkräfte verlief zunächst negativ. Wenig später meldete sich eine Mitarbeiterin einer Ergotherapie-Praxis, dass sich ein Mann in ein Behandlungszimmer eingeschlossen habe. Mittels Hausmeister konnte die Polizei die Türe öffnen lassen und den Mann aus dem ...

mehr