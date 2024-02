Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Entgegenkommenden Pedelecfahrer übersehen

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Buschgarten/Schelverweg;

Unfallzeit: 16.02.2024, 12.35 Uhr;

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten am Freitag eine Autofahrerin sowie ein Pedelecfahrer. Die 76 Jahre alte Gronauerin war gegen 12.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Straße Buschgarten unterwegs, um an einer Kreuzung nach links in den Schelverweg abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 18-jährigen Gronauer, der in Richtung Steinfurter Straße unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte mit dem Wagen und stürzte zu Boden. (db)

