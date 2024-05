PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Illegal Müll abgeladen

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.24, Muttertag, teile ein aufmerksamer Bürger der Polizei in Bad Schwalbach mit, dass im Naherholungsgebiet Dreispitz, in Schlangenbad, illegal Müll entsorgt worden sei. Dies muss nach Angaben des Mitteilers mit einem Lkw passiert sein, da es ein großer Haufen Müll sei. Der Mitteiler gab noch an, dass der Müll am Vatertag, 09.05.24, noch nicht dort gelegen habe. Die eingesetzte Streife konnte den Müllberg lokalisieren und nahm die Ermittlungen auf. Augenscheinlich handelt es sich um Haus-/Sperrmüll, event. auch aus einer Haushaltsauflösung. Die weitere Sachbearbeitung obliegt der Stadt Schlangenbad. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Stadt Schlangenbad unter 06129-480 oder aber an die Polizei Bad Schwalbach unter 06124-70780.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell