POL-RTK: +++ Frau betrügt Taxifahrer +++ Auto aufgebrochen +++ Betrunken aufgefahren +++ Kontrolle über Pkw verloren und verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Frau betrügt Taxifahrer,

Eltville, Rieslingstraße, Freitag, 10.05.2024, 3.25 Uhr

(da)Eine Frau hat am frühen Freitagmorgen in Eltville einen Taxifahrer um sein Fahrgeld betrogen. Die bislang unbekannte Frau stieg in Wiesbaden in ein Taxi und ließ sich nach Eltville in die Rieslingstraße fahren. Als sie gegen 3.25 Uhr ankamen, gab sie vor, in ein Haus zu laufen, um das Geld zur Begleichung der Rechnung zu holen, verschwand jedoch dann in unbekannte Richtung. Es handelte sich um eine Frau von kräftiger Statur, die dunkel gekleidet war. Nach Einschätzung des Taxifahrers könnte sie möglicherweise schwanger gewesen sein. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Auto aufgebrochen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, Montag, 06.05.2024, 21 Uhr bis Dienstag, 07.05.2024, 11 Uhr

(da) Im Taunussteiner Stadtteil Bleidenstadt haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag ein Auto aufgebrochen. Ein weißer BMW 220d war von Montag, 21 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße geparkt, als sich Unbekannte dem Fahrzeug näherten und es gewaltsam öffneten. Sie entwendeten diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Schaden am Auto dürfte jedoch deutlich höher sein. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06128) 92021-0 entgegen.

3. Betrunken aufgefahren,

Oestrich-Winkel, Kerbeplatz, Donnerstag, 08.05.2024, 14.55 Uhr

(ro)Am Donnerstag kam es in Oestrich-Winkel zu einem Auffahrunfall, bei dem der Verursacher betrunken war. Ein 47-jähriger Fahrer eines schwarzen Audis befuhr den Kerbeplatz in Richtung Bundesstraße 42 und musste an der Auffahrt zur Bundesstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 55-Jähriger konnte seinen roten Skoda nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr leicht auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Skoda-Fahrer Alkohol getrunken hatte. Er musste sich auf der Polizeistation in Rüdesheim einer Blutentnahme unterziehen, nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 0,9 Promille anzeigte. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

4. Kontrolle über Pkw verloren und verletzt, Niedernhausen, Landesstraße 3028, Mittwoch, 08.05.2024, 13:10 Uhr

(wie) Bei Niedernhausen ist am Mittwochmittag ein Mann verletzt worden, als er zu schnell fahrend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanken prallte. Der 26-jährige Frankfurter befuhr mit einem VW die L 3028 bei Niedernhausen. Hierbei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er sehr zügig unterwegs war und ein anderes Auto über eine Sperrfläche überholte. In einem Gefällstück verlor der Fahrer dann bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den VW, schleuderte daraufhin links, rechts und wieder links gegen die Außenschutzplanken, bis der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Da der 26-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte VW musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 EUR. Zeugen, welche die Fahrweise des grauen VW Tiguan vor dem Unfall beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 bei der Idsteiner Polizei melden.

5. VW beschädigt,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Mittwoch, 08.05.2024, 10.25 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht auf Mittwoch in Bad Schwalbach einen geparkten VW beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Martha-von-Opel-Weg abgestellt. Am Mittwoch um 10.25 Uhr wurde festgestellt, dass die Windschutzscheibe des VW mutmaßlich mit einem Stein beschädigt worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen, auch hinsichtlich des genauen Tatzeitraums, aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06124) 7078-0 Hinweise entgegen.

