POL-RTK: Weinlaube aufgebrochen - Täterduo festgenommen +++ Graffitisprayer zugange +++ Zwei Unfallfluchten im Gegenverkehr - Zeugen gesucht +++ Unfallflucht auf Parkplatz +++ Motorradfahrer stürzt

1. Weinlaube aufgebrochen - Täterduo festgenommen, Rüdesheim am Rhein, Assmanshausen, Sonntag, 05.05.2024, 21:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ist es der Polizei in Rüdesheim gelungen, Weindiebe kurz nach der Tat festzunehmen. Gegen 21:15 Uhr informierte der Besitzer einer in den Weinbergen bei Assmanshausen zum Weinverkauf aufgestellten Laube die Polizei, da laut seiner Videoüberwachung just in diesem Moment in diese eingebrochen werde. Ein Mann und eine Frau hätten diese aufgebrochen, mehrere Weinflaschen an sich genommen und wären anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet. Umgehend fahndeten zwei Polizeistreifen nach dem beschriebenen Auto. Nach kurzer Ermittlungsarbeit konnte das Fahrzeug, besetzt mit einem 23-Jährigen und einer 47-Jährigen, in der Marienthaler Straße in Rüdesheim angetroffen werden. Beide Insassen entsprachen den Tätern auf der Videoaufzeichnung. Bei dem Jüngeren wurde ein verbotener Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus entdeckten die Beamten im Fahrzeug die zuvor gestohlenen Weinflaschen sowie das mögliche Tatmittel in Form eines Schraubenziehers. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen mit zur Dienststelle, welche das Duo im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Sie müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Graffitisprayer in Lorch unterwegs,

Lorch, Rheinuferstraße, Sonntag, 05.05.2024, 14:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist eine Gruppe durch Lorch gezogen und hat eine Unterführung mit Graffitis verunstaltet. Gegen 14:15 Uhr beobachteten Zeugen eine etwa sechsköpfige Personengruppe, die in einer Unterführung in der Rheinuferstraße einen Schriftzug an die Wand sprühte und anschließend geschlossen die Flucht ergriff. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei nicht mehr, die Gruppe zu stellen. Alle Gruppenmitglieder sollen schwarz gekleidet gewesen sein, einer habe einen schwarzen Jutebeutel getragen. Die erforderlichen Reinigungskosten werden mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation in Rüdesheim.

3. Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen - Fahrzeug gesucht, Bundesstraße 260, Schlangenbad, Donnerstag, 02.05.2024, 13:15 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmittag bei Schlangenbad ereignete, nach einem silbernen Kombi. Ersten Hinweisen zufolge befuhr ein 24-jähriger Mann aus Schlangenbad mit seinem Audi A1 die Bundesstraße 260 von Eltville-Martinsthal nach Schlangenbad-Wambach. In Höhe der Abfahrt Schlangenbad Süd soll dem Audi-Fahrer ein silberner Kombi mit "SWA" Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe der 24-Jährige nach rechts gelenkt und dabei die Leitplanke gestreift. Die unbekannte Person im Kombi setzte ihren Weg in Richtung Martinsthal unbeirrt fort. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem silbernen Kombi mit "SWA"-Teilkennzeichen werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Schwarzer Audi provoziert Unfall und flüchtet, Hünstetten-Beuerbach, Landesstraße 3031, Mittwoch, 01.05.2024, 19:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend musste ein Motorradfahrer auf einer Landesstraße bei Hünstetten-Beuerbach einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und verunfallte. Die verursachende Person flüchtete. Den Angaben des 17 Jahre alten Fahrers einer Yamaha zufolge sei er um 19:30 Uhr die L 3031 von Beuerbach nach Bad Camberg entlanggefahren. In einer Kurve kurz vor dem dortigen Klärwerk sei ihm ein schwarzer Audi entgegengekommen, welcher ihn geschnitten und zum Ausweichen gezwungen habe. In der Folge stieß der 17-Jährige mit seinem Zweirad gegen eine Leitplanke. Der Fahrer oder die Fahrerin des Audi hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Beuerbach weiter. An der Maschine und der Leitplanke entstand ein Sachschaden, der sich auf knapp 1.000 Euro summiert.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun unter der Rufnummer (06126) 9394-0 nach dem Audi und dessen verantwortlichen Person.

5. Fahrzeug auf Parkplatz angefahren,

Idstein, Wagenerstraße, Mittwoch, 01.05.2024, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs ereignete sich in Idstein eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen sucht. Zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde eine weiße Mercedes E-Klasse in der Wagenerstraße in Höhe der Hausnummer 7 mutmaßlich während eines Parkmanövers an beiden Beifahrertüren touchiert und so ein Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte die erforderlichen Pflichten missachtet und war mit dem Fahrzeug davongefahren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

6. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Taunusstein, Kleiststraße, Sonntag, 05.05.2024, 16:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer in Taunusstein und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 67-jährige Wiesbadener die "Magistrale" entlang und verlor in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Kleiststraße die Kontrolle über sein Zweirad der Marke KTM. In der Folge geriet er mitsamt dem Motorrad in eine rechtsseitige Böschung und stürzte. Er musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

