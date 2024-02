Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Mauer gefahren und abgehauen

Artern (ots)

Am Dienstag meldete ein Bürger der Polizei, dass er an einer Grundstücksmauer in der Weidengasse einen Unfallschaden festgestellt habe. Vermutlich sei ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren gegen die Mauer gefahren. Danach entfernter sich das Fahrzeug entgegen der ihm obliegenden Pflicht, den Verkehrsunfall anzuzeigen, vom Unfallort in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt nach Angaben des anzeigenden Bürgers zwischen dem 10. Februar 17.30 Uhr und 12. Februar 09.30 Uhr.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 03466 / 3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0039955

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell