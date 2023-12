POL-W: SG Verletzte Fußgängerin nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Samstag (23.12.2023, gegen 03:20 Uhr) kam es an der Tannenbergstraße in Wuppertal-Steinbeck zur Sprengung eines Geldautomaten. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Vorraum eines Lebensmittelgeschäfts ein. In diesem sprengten sie einen Geldautomaten. Nach der Detonation flüchteten mehrere Personen in einem dunklen VW Golf über die Viehhofstraße in Richtung Kiesbergtunnel. ...

