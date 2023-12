Polizei Wuppertal

POL-W: W Toter nach Zimmerbrand in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26.12.2023, 22:50 Uhr) kam es an der Beyenburger Straße zu einem folgenschweren Zimmerbrand. Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten eine zunächst unklare Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte einen 61-Jährigen aus seiner Wohnung, die in Brand geraten war, retten und den Brand löschen. Der Rettungsdienst brachte den schwerstverletzten Mann in eine Spezialklinik nach Bochum. Dort verstarb er heute Morgen (27.12.2023) an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro. Zwei Wohnungen des Hauses sind momentan nicht bewohnbar. Um die Ursache des Brandes zu ermitteln, hat die Kriminalpolizei Spezialisten des LKA hinzugezogen um den Brandort zu untersuchen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell