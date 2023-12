Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen

Soest (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Personen, die sich an seinem in der Ahornstraße abgestellten Pkw zu schaffen machten. Einer der Männer saß bereits in dem unverschlossenen Fahrzeug und suchte offenbar nach Diebesgut. Der Zeuge sowie ein weiterer hinzugezogener Zeuge konnten noch den in dem Fahrzeug sitzenden Täter kurzzeitig festhalten. Dieser flüchtete jedoch mit dem weiteren Mann, ohne Diebesgut erlangt zu haben, zunächst in Richtung Hamburger Straße. Die inzwischen verständigten Polizeibeamten konnten beide Täter im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Die EK Prio hat derzeit die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es wird nun geprüft, ob die beiden in der ZUE Soest lebenden Algerier im Alter von 18 und 30 Jahren dem Haftrichter vorgeführt werden.(dk)

