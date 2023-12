Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Lippstadt (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr führte die Lippstädter Polizei einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der Taschendiebstähle in der Innenstadt auf dem Weihnachtsmarkt durch. Die Einsatzkräfte waren in ziviler Kleidung unterwegs, um mögliche Täter ausfindig zu machen. Es wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt und zwei Strafanzeigen wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln gefertigt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Außerdem erwischten die Beamten zwei Ladendiebe auf frischer Tat. Gegen die beiden Diebe wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei wird auch in den kommenden Weihnachtstagen sowohl in ziviler Kleidung als auch uniformiert auf den Weihnachtsmärkten im Kreis Soest präsent sein. (ja)

