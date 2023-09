Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: 2 Einsätze am Freitag in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Freitag zu 2 Einsätzen gerufen. Um 9.51 Uhr wurden die Kräfte der Hauptwache und des Löschzug 1 in die Weststraße alarmiert. Dort war ein PKW in eine geschlossene Garage gefahren, eine Person sollte im Fahrzeug eingeklemmt sein. Bei Eintreffen der Hauptwache war die Person bereits aus dem PKW befreit worden. Das Fahrzeug wurde gesichert und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Fahrer wurde zusammen mit dem Rettungsdienst versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Wuppertal gebracht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Während des Einsatzes war der Löschzug 1 an der Hauptwache in Bereitstellung. Um 13.40 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. In einem Alten- und Pflegeheim an der Hagener Straße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Aufgrund der Größe des Objektes wurden neben der Hauptwache auch die Löschzüge 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da die Anlage durch angebranntes Essen ausgelöst worden war. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

