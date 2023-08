Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg leistet mehrere Einsätze - Überörtliche Hilfe in Witten und weitere Notfälle gemeistert

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg hatte in den letzten Stunden alle Hände voll zu tun und bewies erneut ihren Einsatzwillen und ihre Professionalität. Mehrere Einsätze forderten die Einsatzkräfte heraus, darunter auch eine überörtliche Hilfeleistung in Witten. Der erste Einsatz führte zwei unserer Kollegen des ABC-Erkundungstrupps zum örtlichen Schwimmbad in Witten, nachdem Chlor ausgetreten war. Mithilfe spezieller Messgeräte untersuchten sie das Gebäude gründlich, konnten jedoch kein Chlor im Inneren nachweisen. Dieser Einsatz dauerte insgesamt 90 Minuten und verlief ohne weitere Zwischenfälle. Direkt im Anschluss wurde die Hauptwache und der Löschzug 3 zu einem PKW-Brand auf der Autobahn A1 alarmiert. Die Leitstelle gab den Alarm um 13:29 Uhr heraus. Vor Ort brannte ein PKW im Frontbereich, während ein weiteres Fahrzeug auf einem Anhänger rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Feuerwehrmänner und -frauen löschten den brennenden PKW erfolgreich mit einem Trupp unter Atemschutz. Während der Dauer dieses Einsatzes besetzte der Löschzug 1 die Hauptwache, um die Einsatzbereitschaft für weitere Notfälle sicherzustellen. Dank des schnellen Handelns konnten größere Schäden vermieden werden. Im Anschluss übernahm das HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) einen weiteren Einsatz im Autobahnkreuz Nord. Hier waren auslaufende Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall mit 4 PKWs zu bewältigen. Nachdem die Einsatzkräfte die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Unfallstelle ergriffen hatten, wurde die Einsatzstelle an die Feuerwehr Wuppertal übergeben. Am späten Abend des gleichen Tages, um 16:44 Uhr, wurde die Hauptwache erneut alarmiert, diesmal zu einer Türöffnung in der Hagener Straße. Zum Glück konnte der Patient die Tür selbstständig öffnen, sodass kein weiterer Eingriff erforderlich war. Der Einsatz konnte nach lediglich 30 Minuten beendet werden. In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Gevelsberg erneut aktiviert, als eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb an der Kölner Straße Alarm schlug. Die Kräfte der Hauptwache und des Löschzugs 1 eilten sofort zum Einsatzort. Nach eingehender Erkundung stellte sich heraus, dass ein defekter Brandmelder den Alarm ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde nach etwa 20 Minuten erfolgreich beendet. Die Feuerwehr Gevelsberg dankt allen beteiligten Einsatzkräften für ihren vorbildlichen Einsatz und ihr Engagement. Ihr unermüdlicher Einsatz trägt maßgeblich dazu bei, unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell