FW-EN: Nächtlicher Kellerbrand mit mehrfacher Menschenrettung

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um kurz nach Mitternacht in die Haßlinghauser Str. gerufen. Anrufer meldeten der Kreisleitstelle Brandgeruch und eine Rauchentwicklung aus dem Keller.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich dieses Bild. Da sich noch mehrere Bewohner und Tiere in den Wohnungen befanden und der Treppenraum verraucht war, wurden durch den Einsatzleiter weitere Kräfte nachalarmiert. Zwei Trupps unter Atemschutz wurden zur Menschenrettung sowie zur Brandbekämpfung im Keller eingesetzt. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Treppenraum vom Brandrauch befreit. Das Brandgut wurde aus dem Keller entfernt und abgelöscht. Vermutlich haben defekte Batterien den Brand verursacht und umliegende Kunststoffe entflammt. Eine Brandausbreitung auf die Kellerabteile war glücklicherweise nicht festzustellen.

Die insgesamt 7 betroffenen Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Durch die hohe Anzahl an Betroffenen wurden in der Frühphase des Einsatzes weitere Rettungsmittel sowie der leitende Notarzt nachgefordert. Keiner der Betroffenen musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Alle Bewohner konnten nach Ende der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren alle Löschzüge der Feuerwehr Gevelsberg, die Polizei und der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Einsatz endete nach circa 80 Minuten mit Rückkehr der letzten Einheiten an ihrem Standort.

