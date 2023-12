Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Lippstadt (ots)

Am 15. Dezember, um 11:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Woldemei/Brüderstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige VW-Fahrerin aus Lippstadt war auf der Woldemei in Richtung Brüderstraße unterwegs. An der Kreuzung angekommen, beabsichtigte sie nach rechts in die Geiststraße einzubiegen. Auf der Busspur, rechts neben ihr, befand sich ein Volvo. Nach Angaben einer Zeugin fuhr der Volvo von der Busspur los, als die Lippstädterin abbog. Zwischen dem VW und dem Volvo soll es zu einer Berührung gekommen sein. Der Volvo setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Brüderstraße fort. Die Zeugin nahm Kontakt mit der VW-Fahrerin auf und teilte ihr das Kennzeichen des Volvos mit. Die Personalien der Zeugin sind jedoch unbekannt. Die Polizei bittet, die Zeugin, sich zur Sachverhaltsklärung bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

