Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit fünf Verletzten

Hagenow (ots)

Am Abend des 11.11.2023 gegen 22:10 Uhr ereignete sich auf der L04 zwischen Hagenow und Zapel auf Höhe der Einmündung Granzin ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Beide fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Zapel. Als die 43jährige Fahrzeugführerin des vorderen PKW nach links abbiegen wollte, setzte die 21jährige Fahrzeugführerin des hinteren PKW im Überholverbot zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge ein PKW mit einem Betonfundament einer Brücke kollidierte und im Straßengraben landete. Zwei Personen mussten mithilfe der Feuerwehr aus dem, im Straßengraben liegenden, PKW gerettet werden. In beiden Fahrzeugen befanden sich insgesamt acht Personen, von denen fünf teils schwerverletzt wurden. Diese wurden durch die Rettungskräfte in Krankenhäuser in Hagenow und Hamburg verbracht. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L04 für mehrere Stunden vollgesperrt werden.

Kai Lübbe Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell