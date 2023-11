POL-HRO: 52-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Neustadt-Glewe (ots) - Am Samstag, 11.11.2023, erhielt die Polizei gegen 14:30 Uhr Kenntnis über den Brand eines Traktors auf einer Ackerfläche bei Lüblow nahe Neustadt-Glewe. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Traktor bereits voll in Flammen. Trotz sofort durchgeführter Löscharbeiten entstand an dem Traktor ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 60.000 Euro. Die Bergung des Traktors ...

mehr