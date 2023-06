Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub in der Innenstadt

Hamm - Mitte (ots)

Am Freitag, 23. Juni 2023, gegen 18 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Hamm auf der Ritterstraße Opfer eines Raubdeliktes. Der 28-Jährige wurde von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und nach einer Zigarette gefragt, was dieser verneinte. Es entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf der Tatverdächtige dem Geschädigten eine Halskette entriss und flüchtete. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, etwa 22 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer weißen Jogginghose, einem roten T-Shirt und einem weißen Basecap. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell