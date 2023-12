POL-SO: Einbruch in Kellerräume

Soest (ots) - Am gestrigen Montag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:05 Uhr zur Kommunalen Unterbringungseinrichtung in die Waldstraße gerufen. In einem Geräteraum war ein Wäschetrockner in Brand geraten, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die zu der Zeit anwesenden Bewohner verließen kurzfristig das Gebäude, während die Feuerwehr die Löscharbeiten durchführte. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. ...

