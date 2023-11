Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zucker in Dieseltank von Traktor gefüllt

Balve (ots)

Zwischen Freitag und Mittwoch hat ein unbekannter Täter mutmaßlich Zucker in den Dieseltank eines Traktors gefüllt, der in dem Zeitraum in der Balver Straße geparkt stand. Als der Halter das Fahrzeug anließ, verstopfte die Kraftstoffleitung. Im Tank war nur noch eine geleeartige Masse zu finden. Hinweise auf einen möglichen Täter oder eine Motivlage liegen der Polizei nicht vor. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich unter 02375/2275 mit der Polizei in Balve in Verbindung setzen. (schl)

