POL-PDTR: Leergutdiebstahl mit hohem Schaden

Hermeskeil (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 10.11.23 15.30 Uhr, bis Montag, 13.11.23 um 11.00 Uhr, wurde von unbekannten Tätern Leergut von einem Firmengelände in Hermeskeil, Am Dörrenbach, entwendet. Es handelt sich insgesamt um 208 Kisten zu je 8 Flaschen der Marke "Fever-Tree Gin Tonic". Der Schaden beläuft sich auf knapp 2000,- Euro, der Pfandwert beträgt knappe 600,- Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503, 9151-0, erbeten.

